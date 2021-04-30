РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Активисты волонтерского штаба, работающего на базе Общественной палаты Балашихи, передали 250 пасхальных куличей подопечным общественных организаций «Лучик», «Мир для всех», «Мы вместе» и общества инвалидов в микрорайоне Железнодорожный в рамках акции «Твори добро, Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территории округа регулярно оказывается благотворительная помощь в рамках акции «Твори добро, Балашиха». Подарки к светлому празднику Пасхи волонтеры городского округа готовят жителям второй год подряд. Акция проходит при поддержке администрации муниципалитета и благотворителей.

«По сложившейся традиции мы сегодня освятили куличи в Общественной палате и развозим их по нашим общественным организациям. Она зародилась в прошлом году во время пандемии. Тогда мы развезли 200 освященных куличей, которые были очень востребованы, потому что были закрыты храмы. Об этом нас попросило старшее поколение», - сказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Она добавила, что куличи освятил клирик Александро-Невского храма, священник Сергий Ильницкий. На этот раз часть куличей получили лежачие дети-инвалиды, которые лишены возможности выйти из дома, сходить в церковь.