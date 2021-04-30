РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. В Щелкове 9 сотрудников отдела вневедомственной охраны приняли участие в ежегодной международной акции «Диктант победы», сообщает пресс-служба Щелковского отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области».

Всего на вопросы диктанта ответили свыше 300 росгвардейцев из Подмосковья.

«Для нас важно помнить события Великой Отечественной войны и чтить героев, которые сражались за наши свободу, мир и благополучие. В последние время историю Великой Победы часто пытаются переписать, поэтому «Диктант победы» – отличная возможность, в том числе и для подрастающего поколения, проверить свои знания в истории», – сказал временно исполняющий обязанности начальника Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

«Диктант Победы» становится традиционным мероприятием, в котором принимают участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, он проходит в формате тестирования, которое состоит из 25 вопросов. Справиться с заданием необходимо за 45 минут.

Главная цель акции – привлечение широкой общественности к изучению событий Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Для многих участников «Диктант победы» – прекрасная возможность почтить память ветеранов и проверить знания истории своей страны.