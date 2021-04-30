РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Воспитанники детского сада №2 и ученики гимназии №6 подмосковного Красногорска провели традиционный военный парад, посвященный Дню Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на Ивановских прудах 29 апреля.

Проводить военный парад в преддверии 9 Мая для воспитанников детского сада №2 стало уже традицией, но вне стен учреждения он состоялся впервые. Парад дошкольников посвящен памяти советских детей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие посетили замглавы администрации округа по социальной сфере Татьяна Квасникова и председатель Общественной палаты Красногорска Владимир Тонкоев.