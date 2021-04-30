РИАМО - 30 апр. С 2016 года на территории Москвы реконструировали и построили заново порядка 360 км подземной ливневой канализации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За период с 2016 года примерно 360 км подземной ливневой канализации были реконструированы и построены заново – это достаточно большой объем», - сказал Бирюков в эфире телеканала «РБК».

Он добавил, что ранее в Москве выявили 2252 места подтоплений, в настоящее время их число сократилось до 50.