РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Одну площадку для праздничной молитвы в честь Ураза-байрама организуют в подмосковном Красногорске 13 мая, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Мусульмане Красногорска смогут совершить праздничную молитву в честь Ураза‑байрама. Площадка для совершения молитвы будет организована в Нахабине на пересечении улиц 11 Саперов и Стадионной. Мероприятие начнется в 7:00 с чтения священного Корана.

Организатором выступила местная религиозная организация мусульман при поддержке администрации городского округа.

Ураза-байрам – мусульманский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.