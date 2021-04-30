РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска посадили 200 кустов спиреи, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Растения высадили в рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы» в пятницу. Участие в акции приняли сотрудники администрации Красногорска, члены Общественной палаты и активные жители поселка.

До 25 мая в ходе акции планируют высадить порядка 23 тыс. кустарников и деревьев. Мероприятие проходит ежегодно.