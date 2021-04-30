РИАМО - 30 апр. Почти 20 территорий около магистралей озеленят в Москве предстоящей осенью, для высадки выберут крупномерные деревья, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Несмотря на масштабное строительство, количество деревьев в Москве увеличивается. В том числе высаживаются новые деревья вместо утраченных.

«В этом году мы 17 оазисов на наших магистралях в осенний период обязательно сделаем, высадим крупномерные деревья с тем, чтобы последующий год они росли и приносили свою красоту», - сказал Бирюков в эфире телеканала «РБК».

Он добавил, что вместе с озеленением в городе проводят благоустройство территорий.