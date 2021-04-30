РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Управление социальной политики администрации Люберец опубликовало график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 1 по 9 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пунктах вакцинации можно привиться без предварительной записи.

4 мая пункт вакцинации откроется в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 18:00, в ТЦ «Орбита» - с 11:00 до 18:00. 5 мая пункт вакцинации работает в ТЦ «Светофор» с 11:00 до 17:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 11:00 до 17:00, в МФЦ «Центральный» - с 11:00 до 18:00.

6 мая работа пункта будет организована в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 18:00, в ТЦ «Орбита» - с 11:00 до 18:00, в клубе «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00, в ТЦ «Гренада» - с 12:00 до 16:00, в ТЦ «Метро» - с 12:00 до 16:00.

7 мая на прививку ждут в МФЦ «Центральный» с 11:00 до 18:00, в МФЦ «Томилинский» - с 12:00 до 15:00 (поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 4, корпус 1), а 8 мая - в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 18:00, в ТЦ «Орбита» - с 11:00 до 18:00, в ТЦ «Светофор» - с 11:00 до 17:00, в ТЦ «Текстиль-профи» - с 11:00 до 17:00, в ЖК «Люберцы» с 11:00 до 17:00, в МФЦ «Центральный» - с 11:00 до 18:00, в СТД «Петрович» - с 12:00 до 16:00.

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