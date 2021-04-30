РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Возбуждено уголовное дело по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием более 400 млн рублей у городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в 2009 году группа лиц под единоличным руководством иностранного гражданина приобрела права собственности на более чем 40 нежилых зданий, строений и помещений бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах. Право собственности было оформлено на созданные для этих целей иностранные компании, при этом надлежащим образом не были оформлены правоотношения с администрацией муниципалитета по использованию находящихся под указанными объектами недвижимости земельных участков.

На протяжении 12 лет группа лиц, сдавая в аренду нежилые помещения через оформленные на подставных лиц российские компании, неоднократно перерегистрировала права собственности на данные объекты на ряд вновь создаваемых иностранных компаний с целью невозможности дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников. Таким образом, группа лиц уклонилась от уплаты в муниципальный бюджет денежных средств за пользование данными земельными участками в сумме более 400 млн рублей, причинив муниципальному образованию имущественный ущерб в особо крупном размере.

К настоящему времени в ходе расследования уголовного дела следователями проведено около 70 обысков в жилище и в офисных помещениях, расположенных на территории нескольких субъектов РФ, допрошено в качестве свидетелей более 80 лиц, приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на недвижимое имущество. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводится осмотр и анализ значительного количества финансовой документации.

Кроме того, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности вышеуказанной группы лиц, связанной с неисполнением обязательств по уплате налогов в бюджетную систему РФ, незаконным выводом денег за пределы РФ и созданием для совершения указанных противоправных действий фиктивных юридических лиц.