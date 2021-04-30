РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В СНТ «Ручеек» Люберец 3, 5 и 7 мая будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, все желающие смогут привиться, сообщили в Люберецкой областной больнице.

Вакцинация от коронавируса с предварительным осмотром врача будет проводиться с 11:00 до 14:00. В мобильном пункте будут работать врачи и медсестры поликлинического отделения №10 Люберецкой областной больницы.

Привиться может любой желающий старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (или СНИЛС).

О дате повторной вакцинации сообщат дополнительно.