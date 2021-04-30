РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Жителям городского округа Мытищи напомнили про строгое соблюдение правил безопасности на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На железнодорожной станции Тайнинская в Мытищах прошел профилактический рейд по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожной инфраструктуре.

В апреле там произошел трагический случай: мужчина спрыгнул с платформы и пошел вдоль путей. По всей видимости, он хотел выйти без билета через несанкционированный проход и не заметил проходящий мимо поезд. Закончилось все трагически, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В рейде приняли участие представители РЖД, добровольных народных дружин и сотрудники правоохранительных органов. Участники рейда проверили состояние ограждения близ платформы Тайнинская, был выявлен несанкционированный проход. Раннее в данном месте проход уже был устранен, но люди снова выломали ограждение, чтобы получить доступ на железнодорожные пути.

С пассажирами проведены разъяснительные беседы на тему исключения прохода по железнодорожным путям в неустановленных местах, жителям напомнили об опасности нахождения в зоне движения электропоездов.

«С начала 2021 года количество смертельных случаев сократилось на 7%, но борьба за жизни нарушителей, которые выходят на рельсы, продолжается. Соблюдение правил перехода и внимательность – залог безопасности пассажиров», – сказал зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.