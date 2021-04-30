РИАМО - 30 апр. Специалисты начали подготовку объектов городского хозяйства в Москве к новому отопительному периоду, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Нам предстоит подготовить систему водоснабжения. Не просто подготовить, но и завершить модернизацию Курьяновских очистных сооружений. Нам предстоит решать вопросы со строительством и реконструкцией Люберецких очистных сооружений. <…> Но самое главное, мы говорим – подготовка к зиме», - сказал Бирюков в эфире телеканала «РБК».

Он уточнил, что к зимнему сезону будут готовить 14 ТЭЦ, а также 200 котельных и десятки тысяч километров подземных коммуникаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов. Работы должны завершиться до 25 августа. Готовность к пуску тепла на соцобъекты должна быть обеспечена к 1 сентября, на остальные объекты – к 15 сентября.