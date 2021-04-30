РИАМО - 30 апр. В поликлинике №3 2-й Красногорской горбольницы проводят день семейного здоровья. Дети и взрослые проходят профилактический осмотр, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Участникам медосмотра в поликлинике помогают волонтеры. Каждому участнику выдают памятку с рекомендациями по здоровому образу жизни и «Паспорт здоровья». Если у пациента выявляют риск развития заболевания, ему предлагают лечебный комплекс. День семейного здоровья будет проходить в поликлинике в Красногорске ежемесячно, а опыт распространят на весь регион.

«Я пришла с мужем и детьми. Все очень удобно организовано: врачи в одном месте, не надо несколько раз приезжать. Мы прошли обследование чуть более чем за час. Малыша посмотрели окулист, невролог, ортопед, все детские специалисты. Все хорошо - мы здоровая семья», — сказала жительница Красногорска Елена Демидова.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал пять приоритетов развития здравоохранения в Подмосковье. Одним из них является диспансеризация. Губернатор подчеркнул, что современное обследование может спасти жизни многим, особенно тем, кто старше 40 лет.

В Подмосковье созданы все условия для диспансеризации. За 3 года закупили около 200 КТ, МРТ, рентген-аппаратов, флюорографов, маммографов. В Подмосковье активно развивают телемедицину.

«У русского человека есть такое опасение: а вдруг у меня что-нибудь найдут, если я пойду в поликлинику. Мы проанализировали случаи смертности у людей в трудоспособном возрасте и ужаснулись – многие избегали диспансеризации. Важна и гастроколоноскопия, и анализ крови, и даже элементарное обследование. Наша задача - говорить об этом», — отмечал губернатор в интервью Стасу Натанзону и Марии Филипповой.

Воробьев добавил, что если есть желание пройти диспансеризацию, то человек обязательно это сделает. Власти региона, со своей стороны, делают все, чтобы это было доступно, на высоком уровне, чтобы диагнозы ставили лучшие специалисты.

«Для этого им уже не нужно лететь на вертолете или ехать на машине по 5 часов в дальние районы. Сегодня эффективно работает телемедицина», — подчеркнул губернатор.