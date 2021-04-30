РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил предприятие АО «Радар-2633», которое ремонтирует вооружение и военную технику, средства ПВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Он подчеркнул, что знания и богатейший опыт сотрудников, внедрение современных технологий позволяют компании постоянно расширять объемы производства и номенклатуру ремонтируемой техники.
«Искренне желаю коллективу удачи! Видно, как вы гордитесь своей работой, родным предприятием. А мы гордимся вами! Только успехов и только вперед», - добавил Ружицкий.
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