РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил предприятие АО «Радар-2633», которое ремонтирует вооружение и военную технику, средства ПВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Посетил предприятие АО «Радар-2633», которое работает на территории городского округа Люберцы с 1945 года. Вместе с исполнительным директором Александром Елизаровым осмотрел производственные цеха, пообщался с коллективом. Предприятие осуществляет ремонт вооружения и военной техники, средств ПВО. На нем в основном работают люберчане», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что знания и богатейший опыт сотрудников, внедрение современных технологий позволяют компании постоянно расширять объемы производства и номенклатуру ремонтируемой техники.

«Искренне желаю коллективу удачи! Видно, как вы гордитесь своей работой, родным предприятием. А мы гордимся вами! Только успехов и только вперед», - добавил Ружицкий.