РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В подмосковных Люберцах обсудили основные ценности молодежи на пленарном заседании организации «Российское движение школьников», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В гимназии №16 прошло пленарное заседание РДШ. На нем присутствовали депутат Госдумы Лидия Антонова, глава городского округа Владимир Ружицкий и директор организации Ирина Плещева.
По ее словам, у ребят есть такая ценность, как самореализация и свобода, дружба.
«Мы с педагогами начали подсказывать ребятам другую ценность, как Родина, а у них такой не было, потому что все уже живут в большом мире, не ограничивающимся нашей страной. Поэтому ребятам не ценно иметь свою квартиру, а машину можно взять в каршеринге. Им важно передвигаться и самореализоваться», - подчеркнула Плещева.
В ходе пленарного заседания рассмотрели вопросы о технологиях вовлечения обучающихся, критериях эффективности и об основных направлениях развития организации. РДШ направлена на воспитание подростков, их развитие на основе интересов и потребностей.
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