РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В подмосковных Люберцах обсудили основные ценности молодежи на пленарном заседании организации «Российское движение школьников», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В гимназии №16 прошло пленарное заседание РДШ. На нем присутствовали депутат Госдумы Лидия Антонова, глава городского округа Владимир Ружицкий и директор организации Ирина Плещева.

«Нас стало видно и слышно только в последнее время, а организация существует уже пять лет. В первую очередь, наша с вами работа должна базироваться на ценностях. Воспитание - это прививание ценностей ребятам. Я уверена в том, что пять ценностей: труд, семья, родина, дружба, милосердие прививаются каждым родителем своему ребенку», - сказала Плещева.

По ее словам, у ребят есть такая ценность, как самореализация и свобода, дружба.

«Мы с педагогами начали подсказывать ребятам другую ценность, как Родина, а у них такой не было, потому что все уже живут в большом мире, не ограничивающимся нашей страной. Поэтому ребятам не ценно иметь свою квартиру, а машину можно взять в каршеринге. Им важно передвигаться и самореализоваться», - подчеркнула Плещева.

В ходе пленарного заседания рассмотрели вопросы о технологиях вовлечения обучающихся, критериях эффективности и об основных направлениях развития организации. РДШ направлена на воспитание подростков, их развитие на основе интересов и потребностей.