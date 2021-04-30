РИАМО - 30 апр. В районах Марьино, Орехово-Борисово Южное и в районе Южно-Портовый на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро некоторые регулярные городские автобусы будут ходить чаще, сообщил заместитель директора службы движения ГУП «Мосгортранс» Антон Блохин.

«Для наших пассажиров, помимо компенсационных маршрутов, будут усилены регулярные городские маршруты», - сказал Блохин.

Для жителей района Марьино будет усилен маршрут автобуса №646, который обеспечивает удобную связь со станциями МЦД и с районом Печатники. Для жителей Орехово-Борисово Южное усилят маршрут №719, а для жителей района Южно-Портовый будет усилен маршрут №670, который следует от Дубровки в район Нагатинского затона.

Для строительства Большой кольцевой линии с 1 мая по 23 мая будет ограничено движение поездов на участке от станции метро «Дубровка» до «Волжской».

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