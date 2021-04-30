РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Администрация подмосковного Подольска получила в собственность земельный массив площадью 11,6 га в городском округе Ступино, это позволит выделить бесплатные земельные участки более 80 многодетным семьям, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Минмособлимущество совместно с администрацией Подольска ведет активную работу по подбору земельных участков из областной и неразграниченной собственности для обеспечения многодетных семей округа, стоящих на очереди за земельными участками. Еще один земельный массив площадью почти 12 га подобран на территории городского округа Ступино вблизи деревни Хочема. После оформления и межевания массива администрация округа сможет предложить земельные участки подольским многодетным семьям.

Это не первая передача земли Подольску - в 2020 году передан участок 17,6 га в районе деревни Ваулово в городском округе Чехов и 12 га в деревне Хочема в городском округе Ступино, также 75,6 га федеральной земли переданы на территории Подольска. Все участки позволят обеспечить землей порядка 700 многодетных семей округа.

Администрация Подольска уже формирует земельные участки и планирует начать их передачу семьям во втором полугодии текущего года.