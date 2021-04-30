РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. В Щелкове подходит к завершению капремонт водозаборного узла (ВЗУ) в поселке Краснознаменский и ВЗУ №3 на улице Центральной, которые обеспечат чистой водой дополнительно 18 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, в настоящее время стадия готовности объектов составляет 70% в поселке Краснознаменский и 37% ВЗУ №3. После завершения ремонтных работ производительность водозаборных узлов составит 10,4 тыс. куб м в сутки.

Реконструкция ВЗУ осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева чистой водой будут обеспечены 200 тыс. жителей региона. Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за 7 лет питьевая вода пришла в дома более 2 млн жителей Подмосковья.