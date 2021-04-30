РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В Наташинском парке Люберец стартовала акция, в рамках которой привившиеся от коронавируса горожане получат 50% скидку при оплате аттракциона «Колесо обозрения», сообщает дирекция люберецких парков.

Скидка действует при предъявлении сертификата в течение недели со дня вакцинации.

Режим работы аттракционов: понедельник-пятница с 11:00 до 21:00 (колесо обозрения – до 21:00); суббота-воскресенье с 11:00 до 21:00 (колесо обозрения – до 22:00). График может меняться в зависимости от погодных условий. Дополнительная информация – по телефону: 8(966)188-50-80.

Адрес парка: улица Митрофанова, дом 21Б.

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