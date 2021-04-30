РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов проверил ход работ по ремонту дорожного полотна на городских улицах, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске ведутся работы по ремонту дорожного полотна городских улиц. Утром 29 апреля Пестов проверил ход работ на улице Госпитальной. Здесь же ранее заменили асфальтовое покрытие и бордюрный камень на тротуаре. Работы также велись на улице Победы, проезде от улицы Правды к детскому саду №33.

В планах на следующую неделю – ремонт улиц Пионерская, Дружбы, Павлика Морозова.

Всего в текущем году отремонтируют 54 объекта муниципальной улично-дорожной сети.