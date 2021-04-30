РИАМО - 30 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для недопущения срыва графика вывоза мусора на майских праздниках региональные операторы перейдут на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Традиционно в майские выходные дни количество образуемых отходов на территории региона значительно возрастает. Будут установлены дополнительные контейнера и подготовлен резерв спецтехники для недопущения навалов отходов на контейнерных площадках», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В случае невыполнения графика жители Подмосковья могут обращаться по горячим линиям операторов, которые указаны на их сайтах.

В 2020 году объем мусора на майские праздники превысил в 2,5 раза 10-дневный норматив по региону.

Собранные отходы отправляют на 10 комплексов по переработке отходов. С 2019 году на вторичную переработку было направлено более 2,9 млн тонн мусора. Переработка происходит в рамках национального проекта «Экология».

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