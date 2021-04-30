РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Городские округа Балашиха, Реутов, Орехово-Зуевский, Щелково, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка, Шатура, Павловский Посад, Электрогорск, Фрязино, Электросталь, Звездный городок вошли в Балашихинскую епархию, сообщил глава епархии Николай Погребняк в ходе ежегодного отчета главы Балашихи Сергея Юрова по итогам за 2020 год.

Епископ Николай Погребняк 29 лет служит на Балашихинской земле. 13 апреля решением Священного синода его назначили главой Балашихинской епархии, которая включает в себя все восточное Подмосковье.

«Это совершенно новое церковное объединение, которое было образовано решением патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного синода две недели назад. Это все восточное Подмосковье, начиная от Балашихи и Реутова и заканчивая границами на востоке с Владимирской областью и с частью Рязанской области до Шатуры включительно», – сказал Погребняк.

Он добавил, что общая численность населения указанных округов составляет около 1,8 млн человек. Это 13 муниципальных образований региона, на территории которых расположено порядка 150 храмов, где служат около 300 священников.

В ходе мероприятия, обращаясь ко всем присутствующим, глава Балашихинской епархии отметил, что впереди стоят большие задачи, одна из которых – предстоящее освящение нового построенного храма Князя Владимира в микрорайоне Дзержинского – главного храма Росгвардии.

«Освящать его приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это первый визит патриарха в наши края. Исторически никогда не было такого. Для нас это, конечно, большая ответственность. Будем к этому готовиться», – подчеркнул Погребняк.

Среди других важных задач он отметил необходимость возведения храмов в новых микрорайонах округа, которые были бы доступны для каждого жителя, развития больших программ социальной деятельности церкви, среди которых забота о материнстве и детстве.

Погребняк поблагодарил за внимание и любовь, которую в Балашихе проявляют к духовной стороне жизни, поздравил всех с наступающим праздником Пасхи, пожелал милости Божией и передал благословение патриарха Кирилла.