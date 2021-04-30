РИАМО - 30 апр. Проект «Рули», в рамках которого московские водители смогут сдавать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и зарабатывать на этом, запущен для первых 100 участников, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На первом этапе водители сам смогут выбирать кому, дать в аренду личный автомобиль, без посторонних. Можно настроить приложение таким образом, что объявление будет показываться только тем людям, которым хозяин машины доверяет – друзьям и знакомым.
Условия пользования обсуждаются онлайн: где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет и сколько это стоит.
Но систему планируют существенно модернизировать. Чтобы активные участники проекта смогли отслеживать расположение, скорость и запас топлива в машине через приложение, первым ста участникам бесплатно установят необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто.
Также первые 100 пользователей получат страховку ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса. Но по ОСАГО ущерб компенсируется только в том случае, если виноват второй участник ДТП, поэтому участникам проекта советуют пускать за руль только знакомых или самостоятельно оформить полис КАСКО.
В будущем планируется добавить страхование поездок по КАСКО. То есть штрафы за нарушения правил движения будет платить тот, кто управлял машиной в момент нарушения.
«Наша общая цель — разумно уменьшить число автомобилей в городе, которые стоят без дела на парковке. Сервис «Рули» однозначно этому поспособствует. Один автомобиль смогут использовать живущие в одном дворе семьи. Или работающие в одном офисе коллеги или друзья», - заключил Ликсутов.
Пользователей и заинтересованных в проекте попросили давать максимальную обратную связь. Зарегистрироваться можно на сайте mos.ru/ruli. Также одновременно аналогичный проект запустили в Санкт-Петербурге.
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