РИАМО - 30 апр. Проект «Рули», в рамках которого московские водители смогут сдавать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и зарабатывать на этом, запущен для первых 100 участников, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На первом этапе водители сам смогут выбирать кому, дать в аренду личный автомобиль, без посторонних. Можно настроить приложение таким образом, что объявление будет показываться только тем людям, которым хозяин машины доверяет – друзьям и знакомым.

«Работать это будет так: вы скачиваете мобильное приложение «Рули» и регистрируетесь в нем. Когда автомобиль вам не нужен — выставляете статус-объявление с вашими условиями. Затем отмечаете людей из своего списка контактов в телефоне. Им придут уведомления, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов», - сказал Ликсутов.

Условия пользования обсуждаются онлайн: где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет и сколько это стоит.

Но систему планируют существенно модернизировать. Чтобы активные участники проекта смогли отслеживать расположение, скорость и запас топлива в машине через приложение, первым ста участникам бесплатно установят необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто.

Также первые 100 пользователей получат страховку ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса. Но по ОСАГО ущерб компенсируется только в том случае, если виноват второй участник ДТП, поэтому участникам проекта советуют пускать за руль только знакомых или самостоятельно оформить полис КАСКО.

В будущем планируется добавить страхование поездок по КАСКО. То есть штрафы за нарушения правил движения будет платить тот, кто управлял машиной в момент нарушения.

«Наша общая цель — разумно уменьшить число автомобилей в городе, которые стоят без дела на парковке. Сервис «Рули» однозначно этому поспособствует. Один автомобиль смогут использовать живущие в одном дворе семьи. Или работающие в одном офисе коллеги или друзья», - заключил Ликсутов.

Пользователей и заинтересованных в проекте попросили давать максимальную обратную связь. Зарегистрироваться можно на сайте mos.ru/ruli. Также одновременно аналогичный проект запустили в Санкт-Петербурге.

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