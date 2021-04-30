С 2016 года соколиная охота включена в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Прикоснуться к этому древнему искусству можно в Центре соколиной охоты Константина Соколова. Корреспондент спецпроекта РИАМО о путешествиях по Подмосковью «Путь-дорога» пообщался с основателем Центра и узнал, как он начал вести кочевнический образ жизни, почему хищных птиц невозможно приручить и как проходит соколиная охота.

Любовь с раннего детства

Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская 1 из 4

Хоть я и вырос в доме с видом на Московский Кремль, с детства меня привлекали не камни и здания, а деревья и реки. Когда мне было шесть лет, матушка отвела меня в зоологический музей МГУ. Там я познакомился с хищными птицами и сразу влюбился. В коллекции профессора Дементьева, посвященной соколиной охоте, выставлялись чучела хищных птиц, предметы амуниции, фотографии, статуэтки и многое другое.

С тех пор куда бы я не пошел, везде невольно натыкался на ловчих птиц. Поначалу я их рисовал, собирал марки и другие предметы с изображением птиц. Повзрослев, я стал изучать переводы зарубежной литературы о соколиной охоте. Как оказалось, книг на русском языке тогда практически не было.

Потом я пытался поймать своего первого ястреба-тетеревятника, еще не зная, что этого нельзя делать без специальных документов. Я пошел на свалку бытовых отходов и установил там ловушки, о которых прочитал в книге. Поймать птицу не удалось, поэтому ястреба пришлось купить на птичьем рынке. Он, конечно, улетел при первой возможности. Но тогда все это было на большом восторге. Птицы улетали, появлялись новые.

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Унижение птицей и выход из зоны комфорта

Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская 1 из 5

Рядом с птицами я чувствовал себя наилучшим образом. Но вместо того, чтобы стать зоологом или биологом, я вдруг начал заниматься акушерством и гинекологией: принимал роды, делал операции. В 90-х попал под сокращение и начал крутиться в бизнесе. Создал информационное агентство и стал заниматься издательской деятельностью.

Однако совмещать бизнес с любимым занятием становилось все сложнее. Во-первых, психологически не получалось настроить контакт с птицами. Во-вторых, в городе нельзя заниматься охотой, даже соколиной. Тогда я понял, что нужно выходить из зоны комфорта и менять условия.

Может показаться, что я кукухой поехал, но спасение я нашел в книжке 800-летней давности. Ее написал император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен, более известный как Барбаросса. Он считал, что соколиная охота – это способ совершенствования человека и человечества через унижение птицей.

Если кратко, в книге говорится, что птицы, в отличие собак, лошадей и людей, не разделяют мир на рабов и господ, начальников и подчиненных. Они видят только еду, рабов и рабов с едой в руке. Последние – это сокольники, то есть люди, которые ставят птицу в центр мира как посланника всех стихий. Это и есть унижение, меняющее сущность человека к лучшему.

И вот тогда я понял, что охота с ловчими птицами к традиционному ремесленному занятию и развлечению не имеет никакого отношения. Соколиная охота – это путь духовного самосовершенствования, на котором можно не только обрести гармонию с природой, но и попытаться на время стать птицей.

Осознав все это, я решил популяризировать такое мировоззрение и написал программу возрождения отечественной Соколиной охоты. Параллельно я начал налаживать контакты со многими сокольниками из других стран и вступил в Североамериканскую сокольническую ассоциацию.

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Как выжить в юрте зимой

Центр Соколиной охоты, Мария Шуревская

Нащупав верный путь, я решил отказаться от города – только супругу пришлось долго уговаривать. В итоге мы начали работать в домике без отопления где-то на границе Москвы и области. И как только мы там разместились, кусочек земли под нами вдруг стал интересен и бандитам, и чиновникам.

Мы нашли другое место – перебрались на полигон бытовых отходов. Прибрались, благоустроили территорию и создали там музей. Во время переезда как раз и зародилась мысль стать кочевниками…

«Животных не кормить!» – а что такого?

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