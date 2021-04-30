РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В подмосковных Люберцах идут работы по строительству повысительной насосной станции, которая к декабрю обеспечит чистой водой дополнительно 7,5 тыс. жителей округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что в настоящее время стадия готовности объекта составляет 21%. После завершения запланированного объема работ производительность системы составит 10 тыс. куб м в сутки.

Работы на ПВНС в Люберцах осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева чистой водой будут обеспечены 200 тыс. жителей региона. Всего в рамках программы губернатора «Чистая вода» за 7 лет питьевая вода пришла в дома более 2 млн жителей Подмосковья.