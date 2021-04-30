РИАМО - 30 апр. Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро восстановили, ранее интервалы движения были увеличены из-за человека на путях, сообщает ТАСС.

На «Хорошевской» извлекли человека из-под поезда. Напряжение подано, движение поездов восстановлено.

Из-за временного отключения напряжения движение на участках «Мневники» - «Савеловская» и «Деловой центр» - «Савеловская» прекращали.

Сейчас движение на Большой кольцевой линии осуществляется штатно.

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