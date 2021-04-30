РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В Подольске исторический «Диктант Победы» написали более 850 человек на 17 площадках, сообщается на сайте администрации округа.

«Диктант Победы» на знание событий Великой Отечественной войны провели 29 апреля. Его написали не только в России – свыше 1,7 млн человек приняли участие в мероприятии в 80 странах мира. В России было создано 1570 площадок для написания диктанта, жители Подмосковья написали его на более чем 500 площадках.

В Подольске для написания диктанта организовали 17 площадок, шесть из них были общедоступными, остальные располагались на территориях школ и колледжей. Участие в проверке исторических знаний приняли более 850 жителей округа, ответить на 25 вопросов нужно было за 45 минут. Центральная площадка была в Подольском выставочном зале.

В текущем году «Диктант Победы» состоялся в третий раз, его организаторами являются политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Часть вопросов диктанта посвятили событиям 1941 года. Уделили внимание великим советским полководцам, чьи юбилеи отмечают в нынешнем году – 125 лет Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Принял участие в «Диктанте Победы» и первый заместитель главы администрации Подольска Виктор Чуб.

«В этом году многие вопросы дались проще, потому что были связаны с первым периодом войны, с обороной Москвы, с подвигом Героев Советского Союза, в частности, Виктора Талалихина», – сказал Чуб.

Вопросы касались географии войны, деятельности исторических личностей, дат сражений. Как отметил депутат совета депутатов городского округа Максим Круглов, несколько вопросов были совсем простые, на них ответит каждый, а какие-то заставили серьезно задуматься.

«На самом деле, очень интересные задания, и необходимо донести до молодого поколения, что надо знать и помнить подвиг наших предков», – сказал Круглов.

Победители (правильные ответы на все 25 вопросов) и финалисты (правильные ответы не менее чем на 20 вопросов) получат право принять участие в параде Победы 24 июня, а также будут иметь преимущество при зачислении на гуманитарные факультеты российских вузов. Узнать результат можно будет в личном кабинете на официальном сайте проекта «Диктант Победы».