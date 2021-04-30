РИАМО - 30 апр. В Солнечногорске сформирован банк свободных земельных участков, на сопровождении находятся три инвестиционных проекта, планируемых к реализации на неиспользуемых территориях, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

В городе сформировали перспективные точки инвестиционного роста территории, которые неэффективно используются собственниками, не имеющими финансовых средств для развития территории.

Проведены встречи с потенциальными владельцами земельных участков и 11 заседаний рабочей группы. Работа ведется в первую очередь с землями промышленного назначения, которые подходят под строительство заводов и производств, под индустриальные парки.

В результате этого формируются промышленные территории с четким зонированием видов экономической детальности, с дальнейшим привлечением инвесторов.