РИАМО - 30 апр. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме с пятницы и до конца майских праздников, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно отреагировать на нештатные ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

«В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», — подчеркнул Бирюков.

Городские службы будут работать в усиленном режиме по 10 мая включительно.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>