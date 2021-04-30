РИАМО - 30 апр. Больше всего новых случаев коронавируса в Подмосковье за сутки выявили в Мытищах (60) и Балашине (58), всего за это время зафиксировали 651 случай инфицирования Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки 54 новых случая Covid-19 зафиксировали в Королеве, 40 – в Люберцах, 33 – в Красногорске, по 32 – в Пушкине и Сергиево-Посадском округе, 26 - в Ленинском округе, 24 – в Орехово-зуевском округе, по 22 – в Богородском округе и Реутове, 21 – в Одинцовском округе, 20 – в Чехове, 19 – в Раменском округе, 18 – в Подольске, 16 – в Жуковском, 14 – в Клину, по 12 – в Долгопрудном и Электростали.

По 10 случаев болезни за сутки выявили в Воскресенске и Рузском округе, 8 – в Наро-Фоминском округе, 7 – в Щелкове, по 6 – в Егорьевске и Ивантеевке, 5 – в Шаховской, по 4 – в Дубне и Можайском округе.

По 3 случая ковида выявили за сутки в Дзержинском, Лотошине, Серпухове и Химках, по 2 – в Дмитрове, Истре, Коломне, Котельниках, Серебряных Прудах, Солнечногорске и Ступине, по 1 – во Власихе, в Кашире, Лосино-Петровском округе, Озерах, Талдомском округе и Шатуре.

Ни одного случая болезни за сутки не зафиксировали в Бронницах, Зарайске, Звездном городке, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Пущине, Фрязине, Черноголовке и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 249 881 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 821 человек. Выздоровели и выписались 205 622 человек.

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