С 26 апреля по 25 мая в Московской области проходит очередная акция «Лес Победы». В ее рамках сажают деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Всего будет высажено около 280 тысяч новых деревьев и кустарников.

Принять участие могут все желающие. Адрес ближайшей точки ищите на карте РИАМО.