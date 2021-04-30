РИАМО - 30 апр. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила включение двух объектов в список земельных участков, планируемых к предоставлению в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, в Молжаниновском районе на севере Москвы на участке площадью 0,06 га разрешено индивидуальное жилищное строительство площадью не более 305 кв. метров.

На участке площадью около 0,08 га в деревне Киселево Троицкого округа разрешено построить дом площадью до 308 кв. метров.

В настоящее время оба рассматриваемых участка свободны от застройки.

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