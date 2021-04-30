РИАМО - 30 апр. Май в столице начнется с холодной погоды, но во второй половине месяца может прийти летнее тепло, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первую декаду мая летнего тепла не ожидается. Дачников предупредили, что пока не нужно спешить высаживать рассаду: земля еще не прогрелась.

За 30 лет май был холодным только пять раз. В мае прошлого года среднемесячная температура оказалась ниже нормы почти на 1,5 градуса. Кроме того, май 2020-го был дождливым: за последние три дня выпало почти 95 мм осадков, а за месяц выпало 156,2 мм осадков, что составляет более трех месячных норм. Май стал рекордно дождливым более чем за 140 лет.

В этом мае с большой вероятностью летнее тепло придет во второй половине месяца, и погода улучшится.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>