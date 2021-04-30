РИАМО - 30 апр. Загруженность столичных дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, в городе наблюдаются традиционные «дачные» пробки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителей предупредили о плотном движении на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД, Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте и проспекте Андропова.

Автомобилистам посоветовали выезжать из города после 21 часа, когда дороги в городе разгрузятся. До тех пор лучше пользоваться метро, МЦД и МЦК.

Ранее в Москве объявили экстренное предупреждение из-за дождя с грозой и порывистым ветром. Предупреждение действует до 9 часов утра субботы.