РИАМО - 30 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин провел церемонию открытия сезона фонтанов в парке «Ходынское поле» на северо-западе города, там заработал светодинамический музыкальный фонтан – один из самых больших сухих фонтанов столицы, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

Одновременно с ним были включены и остальные фонтаны в Москве. Обычно сезон длится до 1 октября, но может быть продлен при хорошей погоде.

«В столице снова заработали фонтаны, создавая особую красоту и летнее настроение. Открытию сезона предшествовала большая подготовительная работа – все сооружения тщательно промыли, привели в порядок оборудование. Да и в целом генеральная уборка города после зимы завершилась, и Москва полностью готова к майским праздникам», – сказал Сергей Собянин.

Фонтан в парке «Ходынское поле» состоит из 245 струй в 4 ряда. Они расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы между ними можно было спокойно гулять. Решетки с форсунками фонтана находятся прямо на тротуаре и выпускают потоки воды, только когда он включен.

Высоту струй он может менять до 2 м. Парогенератор создает эффект тумана. Струи подсвечены и двигаются в такт музыке.

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