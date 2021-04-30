РИАМО - 30 апр. Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Подмосковье до 9 часов утра субботы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Автомобилистам порекомендовали поставить машины в гаражи. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.

Спасатели предупредили, что во время грозы опасно находиться на открытой местности или в воде. Непогоду лучше переждать в укрытии.

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