РИАМО - 30 апр. Знаменитую белую медведицу Симону могут привезти в Московский зоопарк, чтобы научить спасенного медвежонка-девочку из Красноярского края необходимым повадкам, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Белый медвежонок, который не умел охотиться, прибился к золотодобытчикам на острове Большевик в Красноярском крае. После спасения животное привезли в Московский зоопарк. По оценке специалистов, самке около 1,5 лет, она здорова, но имеет дефицит веса. В течение майских праздников пройдет голосование в соцсетях, в ходе которого для медвежонка выберут имя - Хатанга или Рада.

«Для того, чтобы привезти самца, у самочки должно быть выработано природное поведение. Наши киперы будут наблюдать, есть ли у нее инстинкты. Именно для этого мы хотели привезти бабушку Симону, чтобы она могла научить ее медвежьим повадкам», - сказала Акулова.

Она отметила, что решение о приезде Симоны пока не принято. Более того, еще неизвестно, останется ли сам спасенный медвежонок в Московском зоопарке.

Медведица Симона родилась в 1994 году и через год попала в Московский зоопарк, где родила и заботливо выходила 15 медвежат. Такая плодовитость нехарактерна для этого животного, поэтому Симону окрестили «матерью медведей». В 2018 году Симону отправили в нижегородский зоопарк «Лимпопо».