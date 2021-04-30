РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Юная спортсменка Кира Калинина представит городской округ Люберцы на первенстве России по самбо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В первый день проходящего в городе Александрове Владимирской области первенства ЦФО по самбо среди юношей и девушек люберчанка Кира Калинина в составе сборной команды Московской области завоевала третье место. Бронзовая медаль дала право спортсменке выступить на первенстве России. Поздравляем Киру и желаем ей удачи на предстоящих соревнованиях!» - сказал Ружицкий.

Девушка выступила на первенстве ЦФО в весовой категории свыше 65 кг.

Калинина учится в школе №54 поселка Октябрьский.