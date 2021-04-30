РИАМО - 30 апр. Ограничения на въезд грузовиков на МКАД начнут действовать с 15 июня, а не с 5 мая, как это планировалось ранее, причина переноса — нерабочие дни с 1 по 10 мая для стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На получение пропуска на въезд поступило уже 36 тыс. заявок. Пропуска с 1 по 10 мая продолжат выдавать в обычном режиме. Сроки начала действия годовых пропусков будут приведены в соответствие новым срокам введения ограничений.

«Вводимые ограничения действительно очень нужны и Москве, и Московской области. Сотни тысяч людей ездят по МКАД каждый день, сотни тысяч живут вокруг него. И транзитные грузовики, не заезжающие в Москву, повышают аварийность и ухудшают экологию», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что об ограничениях было известно с февраля, поэтому крупный бизнес уже готов к ним. Но малые компании не так внимательно отнеслись к вводимым изменениям — некоторые до сих пор не оформили пропуска.

«А сейчас длинные майские, все разъехались и не могут собрать необходимые документы и подать заявку. Поэтому мы поддерживаем коллег в переносе ввода ограничений и призываем представителей бизнеса, несмотря на перенос, не затягивать с подачей заявок», — добавил Шапошников.