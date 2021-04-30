РИАМО - 30 апр. В Сети запустили проект «Слово солдата Победы» с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В рамках проекта «Слово солдата Победы» мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ», — написал Собянин в своем блоге.

На сайте veterany.mos.ru можно посмотреть видео, в которых фронтовики и труженики тыла рассказывают свои непридуманные истории. Сайт проекта будет постоянно пополняться новыми видео- и фотоматериалами.

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади состоится парад, в котором примут участие свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц наземной военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>