РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. В преддверии Пасхи неравнодушные предприниматели Мытищ передали куличи для подопечных окружного центра социального обслуживания граждан, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Всего за месяц руководителю проекта «Польза city» Екатерине Кантаускене удалось найти и объединить предпринимателей Мытищ для участия в акции «Добрый кулич». Порядка 1,5 тыс. куличей адресно будут доставлены сотрудниками социальных служб округа ветеранам, одиноким пожилым людям, семьям с детьми с инвалидностью, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.

«Акция призвана не только оказать внимание тем, кто нуждается в поддержке, но и объединить предпринимателей округа. Это оказалось фантастически легко, многие с удовольствием откликнулись на призыв поучаствовать в добром деле», – сказала Кантаускене.

Директор Мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вячеслав Малинин отметил, что такие акции несут добро, тепло, заботу и внимание.

«Это то, чего не хватает этим людям, которые не по своей воле оказались в сложной ситуации. Мы должны им помочь, независимо от того, просят они о помощи или нет», – добавил Малинин.

Содействие в развитии экопроектов в округе и такого необходимого для мытищинцев проекта, как «Польза city», оказывает контрольное управление администрации округа. В акции «Добрый кулич» приняли участие неравнодушные предприниматели: Николай Сыпчу, Светлана Павлова, Кирилл Пирогов, Ярослав Полетаев, Ольга Павлова, Ульяна Карат и другие.