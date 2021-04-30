РИАМО - 30 апр. В ЖК «Резиденции архитекторов» в центре Москвы завершили строительство еще трех жилых домов, работы вела компания AFI Development, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, девелоперу выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

«В рамках III этапа возведены 3 жилых корпуса от 9 до 11 этажей общей площадью 19 210 кв м, в которых сейчас реализовано 207 квартир из 238», — сказала Пятова.

Жилой комплекс расположен на Большой Почтовой улице, вл. 30, 34.

Ранее в эксплуатацию ввели 8 жилых и 2 коммерческих корпуса. В одном из зданий функционирует детский сад. Жилые дома рассчитаны на 680 квартир.

ЖК «Резиденции архитекторов» является частью масштабного проекта редевелопмента промзоны на берегу реки Яузы.

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