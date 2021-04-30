РИАМО - 30 апр. В столице в апреле выпало более двух месячных норм осадков, в последний день апреля может выпасть еще 3-8 мм осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Только четыре раза в апреле количество осадков превышало 200%. В последний раз избыток осадков был в 1986 году.

Несмотря на похолодание, средняя температура за месяц будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Норма среднемесячной температуры для апреля составляет плюс 5,8 градуса.

Текущему апрелю далеко до рекордно теплого. В 2000 году в апреле в столице среднемесячная температура составила плюс 11,1 градуса, что на 5,3 градуса было выше нормы.

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