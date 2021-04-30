РИАМО - 30 апр. Сотрудники Сбербанка провели акцию памяти на воинском мемориале в деревне Щекутино под подмосковным Наро-Фоминском.

Щекутинский мемориал - особое место для сотрудников Сбербанка. Ежегодно в преддверии Дня Победы сотрудники совместно с ветеранами и партнерами банка посещают мемориал воинской славы под Наро-Фоминском, чтобы почтить память погибших воинов.

«Сегодня, здесь, на подмосковной земле, накануне Дня Победы мы провели торжественное возложение цветов и венков командой Сбера. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и в этом году мы провели это мероприятие без участия ветеранов. Они знают о том, что сегодня у нас такая акция, и, конечно, им хотелось бы быть рядом, они каждый год с нами сюда приезжают. Но мы очень бережно относимся к здоровью наших ветеранов», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Осенью 1941 года в деревне Щекутино проходил рубеж обороны Москвы и шли ожесточенные бои. Буквально все жители Наро-Фоминска вышли, чтобы защитить свой город. Среди ополченцев 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района города Москвы было много работников финансовой сферы, Гострудсберкасс, различных ведомств и министерств. Именно 4-я дивизия народного ополчения не пропустила немецкие танки к столице.

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«Эта ужасная бойня, которая здесь происходила, конечно же, не может быть забыта никогда. Это акция - дань уважения тем людям, кто отдал свою жизнь ради мира на Земле, кто захоронен здесь. Это большой народный подвиг. И мы не можем не уважать подвиг наших близких, родных, которые воевали в годы Великой Отечественной войны», - отметил Кузнецов.

По словам управляющего директора - директора дирекции, руководителя ОСЦ «Москва» Сбербанка Александра Овчинникова, Сбербанк взял шефство над мемориалом в деревне Щекутино в 2015 году. С того момента был проведен целый комплекс работ по благоустройству территории: созданы газоны, восстановлены дорожки, восстановлена и полностью реконструирована стела.

«В этом году командой Сбера было установлено обновленное гранитное надгробие и организована система подсветки мемориала. Также мы полностью обновили мемориал, отразив на нем карту сражения и боевой путь 4-й дивизии», - рассказал Овчинников.

Торжественная часть завершилась минутой молчания, залпами из стрелкового оружия и салютом.​