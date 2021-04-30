РИАМО - 30 апр. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Подмосковья смогут бесплатно проехать на такси 7-9 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области.

Ветеран может поехать с сопровождающими или родственниками. Число поездок не ограничено, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тыс. рублей. Услуга не предоставляется для поездок в другие регионы.

Чтобы заказать такси, нужно обратиться в колл-центр по номеру 122, назвать ФИО и год рождения. Ветеран должен находиться в списке органов соцзащиты населения Подмосковья. Данные о такси придут в сообщении после вызова машины. Услугу можно заказать заранее с 4 мая.

Акцию организовало правительство Московской области совместно с «Яндекс.Такси».