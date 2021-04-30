РИАМО - 30 апр. В Москве началась подготовка проекта планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла на базе станции «6-я Радиальная улица» перспективной Бирюлевской линии метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На базе перспективной станции с рабочим названием «6-я Радиальная улица», которая войдет в состав будущей Бирюлевской линии метро, планируется построить ТПУ с общественно-деловой зоной. Специалисты уже приступили к подготовке проекта планировки», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общая площадь ТПУ составит 75 тыс. кв. метров. Планируется обустроить перроны, создать подземные пешеходные переходы, совмещенные с проектируемой станцией метро, реконструировать 6-ю Радиальную улицу и организовать новые маршруты общественного транспорта.

Ранее Бочкарев сообщал, что в рамках программы развития системы ТПУ в Москве построено и строится 98 объектов.

«По оценкам экспертов, создание системы транспортных узлов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%, что для мегаполиса довольно ощутимый показатель», – пояснял Бочкарев.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>