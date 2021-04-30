РИАМО - 30 апр. В Москве началась подготовка проекта планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла на базе станции «6-я Радиальная улица» перспективной Бирюлевской линии метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Он отметил, что общая площадь ТПУ составит 75 тыс. кв. метров. Планируется обустроить перроны, создать подземные пешеходные переходы, совмещенные с проектируемой станцией метро, реконструировать 6-ю Радиальную улицу и организовать новые маршруты общественного транспорта.
Ранее Бочкарев сообщал, что в рамках программы развития системы ТПУ в Москве построено и строится 98 объектов.
«По оценкам экспертов, создание системы транспортных узлов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%, что для мегаполиса довольно ощутимый показатель», – пояснял Бочкарев.
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