РИАМО – 30 апр. 74-й выпуск облигаций Москвы признан соответствующим принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«Выпуск «зеленых» облигаций города Москвы отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие города было устойчивым, экологически эффективным», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в последние годы во всем мире практика выпуска «зеленых» облигаций и других облигаций устойчивого развития (ESG-облигаций) стремительно развивается.

Ефимов отметил, что «зеленые» облигации будут полезны и городу, и его жителям. ​

«Размещение первого выпуска «классических» облигаций 27 апреля сопровождалось высоким интересом со стороны инвесторов, и мы полагаем, что «зеленые» облигации будут еще более востребованы, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования», - отметил Ефимов.​