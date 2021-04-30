РИАМО - 30 апр. Накануне майских праздников на выездах из Москвы ожидаются традиционные пробки, поэтому водителям рекомендуется сдвинуть свои поездки на более позднее время, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметили в Центре организации дорожного движения столичного правительства, час пик в пятницу начнется около 15 часов и продлится до 21 часа. В это время лучше отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Ожидается, что перед праздниками будут загружены вылетные магистрали: Щелковское, Ярославское, Каширское, Варшавское, Ленинградское шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Липецкая улица, Волгоградский и Рязанский проспекты.

Кроме того, пробки прогнозируются в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

В ЦОДД также напомнили об ограничениях на дорогах на западе и в центре Москвы, которые необходимы для проведения репетиций парада Победы с участием военной техники.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог составляет 7 баллов из 10 возможных, в городе наблюдаются серьезные пробки.