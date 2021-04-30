РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Благоустройство 68-го квартала Озерного лесничества в подмосковной Балашихе планируют начать в 2022 году в рамках региональной программы «Парки в лесу», там будет организована зона отдыха «Пехорка Лес», сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

«По поручению губернатора Московской области мы приступаем к программе «Парки в лесу». Треть территории нашего города занимают леса. Сегодня мы видим, как они востребованы жителями. В рамках программы облагородят лесные массивы, прилегающие к микрорайонам городского округа», - сказал Юров.

Он добавил, что первым проектом станет 68-й квартал Озерного лесничества, где будет организована зона отдыха «Пехорка Лес». Квартал леса прилегает к территории центрального парка «Пехорка».

«Проект полностью готов. Работы планируем начать уже в 2022 году. Следующим проектом станет Ольгинский лесопарк. Здесь совместно с жителями микрорайонов Железнодорожный, Ольгино и Павлино мы определим необходимый объем работ, нужный нашим жителям, выполним проектирование и в 2023 году приступим к благоустройству», - подчеркнул Юров.