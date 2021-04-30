РИАМО - 30 апр. Столичные торговые центры и магазины будут дополнительно проверять на соблюдение мер профилактики распространения коронавируса на майских праздниках. В то же время ограничивать работу ТЦ не будут, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы.

«Действительно, обычно большое количество гостей приезжает в столицу на майские праздники, и, возможно, будет повышенным посещение торговых центров. Конечно, в Москве продолжает действовать жесткое требование по ношению как масок, так и перчаток, хотел бы обратить на это особое внимание», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он добавил, что торговые предприятия будут проверять на соблюдение антикоронавирусных мер. В первую очередь проверки коснутся торговых центров.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал москвичам ограничить посещение массовых мероприятий на майских праздниках. Сейчас эпидемиологическая ситуация в столице оценивается как напряженная.

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